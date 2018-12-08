В Нафтогазі повідомили, що робити з неправильними...

Додано: Вів 27 лис, 2018 14:44

Вариант 5. Подтереться. (прошу прощения за мой французский).Привожу аргументы.В недавнем времени коммерческий директор облгаза в "разговоре" о правомерности добрасывания задним числом кубов, бросил фразу, что в платежках они могут писать, что хотят. И если бы это было шуткой. Немного ранее в догонку к одной платежке, уже через два месяца пришла платежка с корректировкой на +50 кубов за позапрошлый месяц. Не стал я лицезреть улыбки и накатал телегу в нкрекп, улыбка дира в последствии (нкрекп сделала запрос в облгаз на правомерность подобного) сошла до бледного вида, но все же списали правда почти через год (нужно было все проверить) эти кубы, и платежек больше на дом не присылают. Счастливые люди.