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В Нафтогазі повідомили, що
робити з неправильними...

В Нафтогазі повідомили, що робити з неправильними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:16

В Нафтогазі повідомили, що робити з неправильними...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Нафтогаз повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Дивися повний текст В Нафтогазі повідомили, що робити з неправильними платіжками за газ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:17

Как-то много движений чтобы не оплачивать неправильные счета. Может проще не платить, пока не придет адекватная квитанция...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:34

tigr-uu а адекватных квитанций может уже и не быть...
optyma33
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:44

Re: В Нафтогазі повідомили, що робити з неправильними...

Вариант 5. Подтереться. (прошу прощения за мой французский).
Привожу аргументы.
В недавнем времени коммерческий директор облгаза в "разговоре" о правомерности добрасывания задним числом кубов, бросил фразу, что в платежках они могут писать, что хотят. И если бы это было шуткой. Немного ранее в догонку к одной платежке, уже через два месяца пришла платежка с корректировкой на +50 кубов за позапрошлый месяц. Не стал я лицезреть улыбки и накатал телегу в нкрекп, улыбка дира в последствии (нкрекп сделала запрос в облгаз на правомерность подобного) сошла до бледного вида, но все же списали правда почти через год (нужно было все проверить :)) эти кубы, и платежек больше на дом не присылают. Счастливые люди. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:33

И так всё просто.... щёлк и ВСУ восстановил старые нормы, щёлк, а государство и не причём, а теперь проклятая власть, ой, говорит, нужно менять норму потребления газа на большую, в три раза, это же не мы вовсе , это суд. Просто подыграли, а для нас дурочку сыграли. Скоро будут счастливы те, кто сдохнет тут, скакунов обняв, или убежит и быстро. вон отсюда.
Что ж вы уровень жизни, твари, не возвращаете, стоимость валюты на 2014 г, экономику, экономические связи, спокойствие жителям не даёте. Власть для чего?
dshelest1999
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