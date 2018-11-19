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Споживчі настрої українців у
жовтні значно погіршилися,...

Споживчі настрої українців у жовтні значно погіршилися,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:24

Споживчі настрої українців у жовтні значно погіршилися,...

Пропонуємо до обговорення:
Індекс споживчих настроїв (ІСН) в жовтні 2018 року склав 56,9, що на 5,7 п. менше, ніж у вересні.

Дивися повний текст Споживчі настрої українців у жовтні значно погіршилися, - дослідження.
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