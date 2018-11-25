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Воєнний стан введено
в 10 областях України

Воєнний стан введено в 10 областях України
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:58

Воєнний стан введено в 10 областях України

Пропонуємо до обговорення:
За відповідне рішення проголосували 276 депутатів

Дивися повний текст Воєнний стан введено в 10 областях України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:58

Сидим на иголках 30 дней.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:06

Re: Воєнний стан введено в 10 областях України

так я и не понял что поменяется за 30 дней. :roll:

ничего кроме паники и непоняток эти маневры власти не создают. имхо.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:18

Re: Воєнний стан введено в 10 областях України

Alex2007 написав:так я и не понял что поменяется за 30 дней. :roll:

ничего кроме паники и непоняток эти маневры власти не создают. имхо.
Возможность дополнительной мобилизации
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:26

  Faceless написав:
Alex2007 написав:так я и не понял что поменяется за 30 дней. :roll:

ничего кроме паники и непоняток эти маневры власти не создают. имхо.
Возможность дополнительной мобилизации


Ну так 30 дней пройдут - и возможности доп.мобилизации не будет.
Или будут продлевать (возможно много-много раз, каждый раз добавляя по новому мобилизационному пункту).
Тем более мы ж вроде заявили что воевать не собираемся, рашка тоже врядли пойдет на эскалацию или опять таки, если пойдет на эскалацию, то на 31+ день. :roll:

Просто не совсем понятны критерии того, что должно быть получено на выходе через 30 дней.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:29

Re: Воєнний стан введено в 10 областях України

Можно вопрос? Ввести ВП хотели националисты, а страдать от этого должны в основном русскоговорящие регионы. Я представляю как они будут " любить" все украинское после этого.. Порошенко агент Путина?

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evvk1
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:33

Re: Воєнний стан введено в 10 областях України

Alex2007 написав:
  Faceless написав:
Alex2007 написав:так я и не понял что поменяется за 30 дней. :roll:

ничего кроме паники и непоняток эти маневры власти не создают. имхо.
Возможность дополнительной мобилизации


Ну так 30 дней пройдут - и возможности доп.мобилизации не будет.
Или будут продлевать (возможно много-много раз, каждый раз добавляя по новому мобилизационному пункту).
Тем более мы ж вроде заявили что воевать не собираемся, рашка тоже врядли пойдет на эскалацию или опять таки, если пойдет на эскалацию, то на 31+ день. :roll:

Просто не совсем понятны критерии того, что должно быть получено на выходе через 30 дней.


Как я понимаю, сам факт введения ВП даст возможность дополнительно мобилизировать тех кто в резерве, но это не означает, что из сразу распустят с окончанием ВП. Хотя да, если будет эскалация, могут и продлить и ужесточить
Если через 30 дней текущая ситуация разрешится - т.е урегулируют пропуск наших судов в Азовское море - очевидно, цели ВП будут достигнуты. А если нет... Хз
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:51

капец, вот людям жить не дают спокойно. НГ и то испортить надо!
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:58

  evvk1 написав:Порошенко агент Путина?

риторический вопрос :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:09

Re: Воєнний стан введено в 10 областях України

Не понял, как кошмаринг населения Сумской области(и всех остальных) помогает плавать судам в Азовском море? Почему не ввели положение в Киевской? Ведь совершенно ясно, что в случае наземной атаки это будет цель номер один. Почему положение вводят вроде как из-за атаки на суда, но почему-то сразу получают данные разведки о сухопутной операции в Сумах, причем до Киева эта операция вот никак почему-то не дойдет.
Horus
 
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