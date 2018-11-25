За відповідне рішення проголосували 276 депутатів
Дивися повний текст Воєнний стан введено в 10 областях України.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 21:58
Воєнний стан введено в 10 областях України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Воєнний стан введено в 10 областях України.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:06
Re: Воєнний стан введено в 10 областях України
так я и не понял что поменяется за 30 дней.
ничего кроме паники и непоняток эти маневры власти не создают. имхо.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:18
Re: Воєнний стан введено в 10 областях України
Возможность дополнительной мобилизации
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:26
Ну так 30 дней пройдут - и возможности доп.мобилизации не будет.
Или будут продлевать (возможно много-много раз, каждый раз добавляя по новому мобилизационному пункту).
Тем более мы ж вроде заявили что воевать не собираемся, рашка тоже врядли пойдет на эскалацию или опять таки, если пойдет на эскалацию, то на 31+ день.
Просто не совсем понятны критерии того, что должно быть получено на выходе через 30 дней.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:29
Re: Воєнний стан введено в 10 областях України
Можно вопрос? Ввести ВП хотели националисты, а страдать от этого должны в основном русскоговорящие регионы. Я представляю как они будут " любить" все украинское после этого.. Порошенко агент Путина?
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:33
Re: Воєнний стан введено в 10 областях України
Как я понимаю, сам факт введения ВП даст возможность дополнительно мобилизировать тех кто в резерве, но это не означает, что из сразу распустят с окончанием ВП. Хотя да, если будет эскалация, могут и продлить и ужесточить
Если через 30 дней текущая ситуация разрешится - т.е урегулируют пропуск наших судов в Азовское море - очевидно, цели ВП будут достигнуты. А если нет... Хз
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:58
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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