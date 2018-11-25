Воєнний стан введено в 10 областях України

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Faceless написав:Если через 30 дней текущая ситуация разрешится - т.е урегулируют пропуск наших судов в Азовское море - очевидно, цели ВП будут достигнуты. А если нет... Хз
Да тут к гадалке не ходи, понятно, что будет через 30 дней, диктатор Вова так предсказуем, пересечение судами керченского моста только после предварительного осмотра и под руководством российского лоцмана во избежание подрыва, это не изменится никак. Так же как и военные суда ВМС Украины не позволят себе их осматривать, то есть не будут пересекать мост, через 30 дней можно послать еще три катера, и продлить еще на 30 дней ВП. Но то что путин не изменит правил прохода через мост через 30 дней, это всем понятно. Тут один кадр с ветки по недвижимости советовал точкой У попробовать по мосту с целью улучшения прохода, интересный вариант, надеюсь запуск будет аккурат недалеко от его дома, будем кулаки держать за его здоровье, или он такой недалекий думает, что в этом случае его микрорайон не будет обнулен.
Faceless написав:Ввели в областях, граничащих с РФ, имеющих выход к морю ну и с Молдовой из-за Приднестровья. Так уж выходит географически, что Киевская область не граничит. Кто там кошмарит население? Чем?
Географически выходит, что когда нападают, то нападают туда где столица и стратегически важные точки, а не туда где что-то с чем-то граничит. А пообщайтесь с населением, узнаете как у них настроение, как держатся, узнаете много нового о мудрости данного действия. Если общаться не желаете - на курс с утреца посмотрите. Вечерком до 34 в аэропорту доходило.
Faceless написав:Если через 30 дней текущая ситуация разрешится - т.е урегулируют пропуск наших судов в Азовское море - очевидно, цели ВП будут достигнуты. А если нет... Хз
Да тут к гадалке не ходи, понятно, что будет через 30 дней, диктатор Вова так предсказуем, пересечение судами керченского моста только после предварительного осмотра и под руководством российского лоцмана во избежание подрыва, это не изменится никак. Так же как и военные суда ВМС Украины не позволят себе их осматривать, то есть не будут пересекать мост, через 30 дней можно послать еще три катера, и продлить еще на 30 дней ВП. Но то что путин не изменит правил прохода через мост через 30 дней, это всем понятно. Тут один кадр с ветки по недвижимости советовал точкой У попробовать по мосту с целью улучшения прохода, интересный вариант, надеюсь запуск будет аккурат недалеко от его дома, будем кулаки держать за его здоровье, или он такой недалекий думает, что в этом случае его микрорайон не будет обнулен.
Ну это был не первый проход наших военных катеров там, но только в этот раз сорвало крышу.
Насчёт диверсии с подрывом моста - сугубо теоретически это вариант, типа раз у нас не будет прохода, то пусть его вообще не будет. Но это уж точно не ракетой. Да и сомневаюсь, что точка У нанесёт заметный урон.
Faceless написав:Ввели в областях, граничащих с РФ, имеющих выход к морю ну и с Молдовой из-за Приднестровья. Так уж выходит географически, что Киевская область не граничит. Кто там кошмарит население? Чем?
Географически выходит, что когда нападают, то нападают туда где столица и стратегически важные точки, а не туда где что-то с чем-то граничит. А пообщайтесь с населением, узнаете как у них настроение, как держатся, узнаете много нового о мудрости данного действия. Если общаться не желаете - на курс с утреца посмотрите. Вечерком до 34 в аэропорту доходило.
Видимо телепортацию изобрели уже. Сразу к столице, не пересекая границу. Судя по пустопорожнему "пообщаться с населением", заявление, что кого-то кошмарят, такое же пустопорожнее
Faceless написав:Видимо телепортацию изобрели уже. Сразу к столице, не пересекая границу. Судя по пустопорожнему "пообщаться с населением", заявление, что кого-то кошмарят, такое же пустопорожнее
Изобрели блицкриг по суше(отсутствие непосредственной границы вам не особо поможет), а также ракеты, авиацию и даже космические войска. Почитайте первый комментарий в этой же ветке про 30 дней иголок внимательно - это текущее состояние жителей 10 областей, ну и вероятно чуть лучше, но тоже хреновое у остальных украинцев. Внимание вопрос - зачем это было делать? Пустопорожнее у тебя понял?