Воєнний стан введено в 10 областях України

Додано: Пон 26 лис, 2018 23:43

Faceless написав: Если через 30 дней текущая ситуация разрешится - т.е урегулируют пропуск наших судов в Азовское море - очевидно, цели ВП будут достигнуты. А если нет... Хз Если через 30 дней текущая ситуация разрешится - т.е урегулируют пропуск наших судов в Азовское море - очевидно, цели ВП будут достигнуты. А если нет... Хз

Да тут к гадалке не ходи, понятно, что будет через 30 дней, диктатор Вова так предсказуем, пересечение судами керченского моста только после предварительного осмотра и под руководством российского лоцмана во избежание подрыва, это не изменится никак. Так же как и военные суда ВМС Украины не позволят себе их осматривать, то есть не будут пересекать мост, через 30 дней можно послать еще три катера, и продлить еще на 30 дней ВП. Но то что путин не изменит правил прохода через мост через 30 дней, это всем понятно. Тут один кадр с ветки по недвижимости советовал точкой У попробовать по мосту с целью улучшения прохода, интересный вариант, надеюсь запуск будет аккурат недалеко от его дома, будем кулаки держать за его здоровье, или он такой недалекий думает, что в этом случае его микрорайон не будет обнулен.