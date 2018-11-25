Воєнний стан введено в 10 областях України

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Faceless написав:Если через 30 дней текущая ситуация разрешится - т.е урегулируют пропуск наших судов в Азовское море - очевидно, цели ВП будут достигнуты. А если нет... Хз
Да тут к гадалке не ходи, понятно, что будет через 30 дней, диктатор Вова так предсказуем, пересечение судами керченского моста только после предварительного осмотра и под руководством российского лоцмана во избежание подрыва, это не изменится никак. Так же как и военные суда ВМС Украины не позволят себе их осматривать, то есть не будут пересекать мост, через 30 дней можно послать еще три катера, и продлить еще на 30 дней ВП. Но то что путин не изменит правил прохода через мост через 30 дней, это всем понятно. Тут один кадр с ветки по недвижимости советовал точкой У попробовать по мосту с целью улучшения прохода, интересный вариант, надеюсь запуск будет аккурат недалеко от его дома, будем кулаки держать за его здоровье, или он такой недалекий думает, что в этом случае его микрорайон не будет обнулен.
Faceless написав:Ввели в областях, граничащих с РФ, имеющих выход к морю ну и с Молдовой из-за Приднестровья. Так уж выходит географически, что Киевская область не граничит. Кто там кошмарит население? Чем?
Географически выходит, что когда нападают, то нападают туда где столица и стратегически важные точки, а не туда где что-то с чем-то граничит. А пообщайтесь с населением, узнаете как у них настроение, как держатся, узнаете много нового о мудрости данного действия. Если общаться не желаете - на курс с утреца посмотрите. Вечерком до 34 в аэропорту доходило.
Faceless написав:Если через 30 дней текущая ситуация разрешится - т.е урегулируют пропуск наших судов в Азовское море - очевидно, цели ВП будут достигнуты. А если нет... Хз
Да тут к гадалке не ходи, понятно, что будет через 30 дней, диктатор Вова так предсказуем, пересечение судами керченского моста только после предварительного осмотра и под руководством российского лоцмана во избежание подрыва, это не изменится никак. Так же как и военные суда ВМС Украины не позволят себе их осматривать, то есть не будут пересекать мост, через 30 дней можно послать еще три катера, и продлить еще на 30 дней ВП. Но то что путин не изменит правил прохода через мост через 30 дней, это всем понятно. Тут один кадр с ветки по недвижимости советовал точкой У попробовать по мосту с целью улучшения прохода, интересный вариант, надеюсь запуск будет аккурат недалеко от его дома, будем кулаки держать за его здоровье, или он такой недалекий думает, что в этом случае его микрорайон не будет обнулен.
Ну это был не первый проход наших военных катеров там, но только в этот раз сорвало крышу.
Насчёт диверсии с подрывом моста - сугубо теоретически это вариант, типа раз у нас не будет прохода, то пусть его вообще не будет. Но это уж точно не ракетой. Да и сомневаюсь, что точка У нанесёт заметный урон.
Faceless написав:Ввели в областях, граничащих с РФ, имеющих выход к морю ну и с Молдовой из-за Приднестровья. Так уж выходит географически, что Киевская область не граничит. Кто там кошмарит население? Чем?
Географически выходит, что когда нападают, то нападают туда где столица и стратегически важные точки, а не туда где что-то с чем-то граничит. А пообщайтесь с населением, узнаете как у них настроение, как держатся, узнаете много нового о мудрости данного действия. Если общаться не желаете - на курс с утреца посмотрите. Вечерком до 34 в аэропорту доходило.
Видимо телепортацию изобрели уже. Сразу к столице, не пересекая границу. Судя по пустопорожнему "пообщаться с населением", заявление, что кого-то кошмарят, такое же пустопорожнее
Faceless написав:Видимо телепортацию изобрели уже. Сразу к столице, не пересекая границу. Судя по пустопорожнему "пообщаться с населением", заявление, что кого-то кошмарят, такое же пустопорожнее
Изобрели блицкриг по суше(отсутствие непосредственной границы вам не особо поможет), а также ракеты, авиацию и даже космические войска. Почитайте первый комментарий в этой же ветке про 30 дней иголок внимательно - это текущее состояние жителей 10 областей, ну и вероятно чуть лучше, но тоже хреновое у остальных украинцев. Внимание вопрос - зачем это было делать? Пустопорожнее у тебя понял?
Определение агрессии содержится в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 от 14 декабря 1974 года. Акты агрессии принято разделять на прямые и косвенные: Прямая агрессия Вторжение или нападение вооружённых сил государства на территорию другого государства; любая военная оккупация, даже временная, являющаяся результатом такого вторжения или нападения; любая аннексия (насильственное присоединение) территории другого государства. К прямой агрессии относятся также бомбардировка или использование оружия против иностранного государства; блокада портов или берегов государства вооружёнными силами другого государства; нападение вооружённых сил государства на сухопутные, морские или воздушные силы (флоты) другого государства
Нужен был юридически значимый факт прямой агрессии. Военное положение призвано подчеркнуть этот факт. Это нужно для международных судов по компенсации ущерба, и для санкций, и для выпрашивания денег Россия ранее отрицала факты нападения регулярных ВС: ихтамнет