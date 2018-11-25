Воєнний стан введено в 10 областях України

Воєнний стан вирішує тільки одну проблему - вибори

Военное положение, в том виде как было заявлено на РНБО, не повлияет на экономику, не остановит кредиты МВФ, не приведет к мобилизации. Единственное, что изменится – это выборы.И если главный результат введения военного положения – это выборы, то может тогда и главная цель – она же?Разве мы увидели начало какой-то новой российской агрессии? Нет, то, что случилось в Керченском проливе с украинскими кораблями является логичным продолжением агрессии России в Крыму. Это прямой результат аннексии Крыма.И люди, которые отдавали приказ трем утлым суденышкам пройти через пролив, это прекрасно понимали. Да, мы имели на это права. Но Россию не интересует международное право. Когда вы вечером идете по плохому району, вы имеете право там ходить.И гопник, который подойдет к вам и попросит прикурить сто раз не прав и нарушает закон. Но когда вы решили прогуляться ночью в его владениях, вы знали, что рискуете встретить его. И знали, что вы ничего не сможете предпринять. Он тупо сильнее.Прочитать в интернете, что оказывается, Россия аннексировала Крым и считает его теперь своей законной территорией, и объявить о военном положении. Потому что реакция России, ее агрессивные действия, являются прямым следствием аннексии.Если бы сейчас поенный автомобиль Украины пытался въехать в Крым, то он бы тоже был атакован. И это тоже было бы нарушением международного права. Это бы кого-то удивило? Это бы стало поводом для введения военного положения? Это бы означало новый этап военной агрессии России?Таким образом, у нас нет никакой новой военной агрессии. Есть старая. С которой мы уже живем 4 года. И что же заставляет нас сейчас вводить военное положение? Ведь нет никаких новых угроз. Мы просто пощупали и убедились, что Россия таки аннексировала Крым. Это сюрприз? Кого это удивляет?Осудить действия России – логично. Привлечь еще раз внимание к тому, что Россия незаконно аннексировала Крым – да. Поднять вопрос на максимально высокий уровень – правильно.Добиться посредничества Трампа, Меркель или Макрона, чтобы решить проблемы судоходства, хотя бы введя временный режим, аля Минск 3, – логично. Не дать замолчать этот очередной акт агрессии – верно. Но причем тут военное положение? Какую конкретную проблему оно решает?Массовая истерика и истерия – плохой советчик. Сейчас, на пике информационного патриотического вала, очень трудно выступать против полноценного военного положения. Как же, это ведь не патриотично.Потому что военное положение, вызванное принятием факта агрессии 2014 года, позволяет отменить выборы, которые угрожают тем, кто это военное положение вводит. Оно никак не поможет украинским солдатам, не поможет матросам, даже не поможет пленным членам экипажа.Более того, спекуляция на теме воинов, которые отдавали свои жизни без всякого военного положения, бесчестна, ведь ими прикрываются свои шкурные интересы.Патриотизм – последнее убежище негодяя. Помните об этом, особенно когда патриотический угар зашкаливает.