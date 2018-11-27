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Воєнний стан введено в 10 областях України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:37
sal написав:
ВП без войны. А если война?..
Тоді всіх ватанів заженуть в концтабори. Так що моліться...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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