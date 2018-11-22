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Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:24
Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів на каналі HBO, пише Axios.
Дивися повний текст Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі
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Додано: Вів 27 лис, 2018 00:22
Подожди улетать, с Теслой то, что будет и гиперлупом ?
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