Про це він розповів на каналі HBO, пише Axios.
Дивися повний текст Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:24
Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі.
Додано: Вів 27 лис, 2018 01:45
Да, беда, гугла нет, и вокруг одни расейские нововсти про то что гиперлуп плохой и тесла банкрот.
Для обделенных гуглом - Тесла сейчас лидер по производству електрокаров, и уже бобрется за лидерство среди компаний производящих автомобили как таковые, а не как електрокары.
Гиперлуп - уже международный проект, и он будет жить спокойно и без Маска. Расписаны даты начала строительств, собираются инвесторские деньги в разработку конечного оборудования и в аренду земель под само траснпортное устройство.
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:05
Макс молодец. в нашу бы Раду хотябы одного такого Макса , может бы и мы жили по другому....
|