Про це він розповів на каналі HBO, пише Axios.
Дивися повний текст Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:24
Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі.
Додано: Вів 27 лис, 2018 01:45
Да, беда, гугла нет, и вокруг одни расейские нововсти про то что гиперлуп плохой и тесла банкрот.
Для обделенных гуглом - Тесла сейчас лидер по производству електрокаров, и уже бобрется за лидерство среди компаний производящих автомобили как таковые, а не как електрокары.
Гиперлуп - уже международный проект, и он будет жить спокойно и без Маска. Расписаны даты начала строительств, собираются инвесторские деньги в разработку конечного оборудования и в аренду земель под само траснпортное устройство.
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:05
Макс молодец. в нашу бы Раду хотябы одного такого Макса , может бы и мы жили по другому....
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:21
Вы в своем репертуаре, строго по методичкам )))
Гугл в помощь
Глава компании Tesla Илон Маск прогнозирует банктротство концерна в ближайшем будущем. Об этом он заявил в программе Axios на канале HBO. Как рассказал Маск, у автопроизводителя серьезные финансовые проблемы и Tesla несет огромные потери.
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:45
КРАЙНЕ МАЛОВЕРОЯТНО.
Чтобы послать экспедицию на Марс, нужно вывести на околоземную орбиту 150 т груза, т.е. иметь ракету с совокупной тягой около 4 800 т. Пока в распоряжении Маска есть лишь двигатели с удельной тягой в 97 т, которых потребуется около 50-ти. Боюсь, такая ракета повторит печальную судьбу Н-1, обвешанной пакетами из двигателей с подобной тягой - синхронность работы и согласование моментов силы оказалось непосильной задачей. К тому же, согласно теории надежности, надежность такого пакета будет равна надежности одного двигателя (пусть даже 0,99-0,97) в 50-ой степени.
А пока в мире есть только один двигатель тягой 800 т, и называется он РД-171.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:13
Ему самому пора бежать на Марс, пока его не порвала толпа облапошенных Буратино и азартных омельянов.
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