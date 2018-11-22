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Маск назвав, хто буде
першою людиною на Марсі

Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:24

Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі

Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів на каналі HBO, пише Axios.

Дивися повний текст Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:22

Подожди улетать, с Теслой то, что будет и гиперлупом ?
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:45

  freeze написав:Подожди улетать, с Теслой то, что будет и гиперлупом ?

Да, беда, гугла нет, и вокруг одни расейские нововсти про то что гиперлуп плохой и тесла банкрот.
Для обделенных гуглом - Тесла сейчас лидер по производству електрокаров, и уже бобрется за лидерство среди компаний производящих автомобили как таковые, а не как електрокары.
Гиперлуп - уже международный проект, и он будет жить спокойно и без Маска. Расписаны даты начала строительств, собираются инвесторские деньги в разработку конечного оборудования и в аренду земель под само траснпортное устройство.
locustsucol
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Макс молодец. в нашу бы Раду хотябы одного такого Макса , может бы и мы жили по другому....
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:21

  locustsucol написав:Да, беда, гугла нет, и вокруг одни расейские нововсти про то что гиперлуп плохой и тесла банкрот.
Для обделенных гуглом - Тесла сейчас лидер по производству електрокаров, и уже бобрется за лидерство среди компаний производящих автомобили как таковые, а не как електрокары.


Вы в своем репертуаре, строго по методичкам )))
Гугл в помощь
Глава компании Tesla Илон Маск прогнозирует банктротство концерна в ближайшем будущем. Об этом он заявил в программе Axios на канале HBO. Как рассказал Маск, у автопроизводителя серьезные финансовые проблемы и Tesla несет огромные потери.

https://www.youtube.com/watch?v=tRb6kQE7uYc
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:45

Ілон Маск планує полетіти на Марс на одній зі своїх ракет SpaceX.

КРАЙНЕ МАЛОВЕРОЯТНО.
Чтобы послать экспедицию на Марс, нужно вывести на околоземную орбиту 150 т груза, т.е. иметь ракету с совокупной тягой около 4 800 т. Пока в распоряжении Маска есть лишь двигатели с удельной тягой в 97 т, которых потребуется около 50-ти. Боюсь, такая ракета повторит печальную судьбу Н-1, обвешанной пакетами из двигателей с подобной тягой - синхронность работы и согласование моментов силы оказалось непосильной задачей. К тому же, согласно теории надежности, надежность такого пакета будет равна надежности одного двигателя (пусть даже 0,99-0,97) в 50-ой степени.
А пока в мире есть только один двигатель тягой 800 т, и называется он РД-171.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:32

Re: Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі

  Волгарь написав:Чтобы послать экспедицию на Марс, нужно вывести на околоземную орбиту 150 т груза, т.е. иметь ракету с совокупной тягой около 4 800 т.

Вантаж на ННО при повному повторн. викор.: 100'000 кг
Вантаж на Марс при дозаправці у космосі: 100'000 кг
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:58

Волгарь
Справедливости ради, техника за это время ушла далеко вперёд. Материалы, системы связи, цифровые сети, не боящиеся наводок.
Опять-таки, запустили же FH.

Да и про мост чего только не кричали. Но он есть.
skiffrusspb
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:15

  skiffrusspb написав:Волгарь
Справедливости ради, техника за это время ушла далеко вперёд. Материалы, системы связи, цифровые сети, не боящиеся наводок.
Опять-таки, запустили же FH.

Да и про мост чего только не кричали. Но он есть.

Техника - несомненно. Но пока американская аэрокосмическая промышленность не способна даже скопировать F-1 тягой 800 т, на которых Сатурн-5 летал к Луне, порождая тем самым массу теорий о том, что высадка человека на Луне - блеф.
Впрочем, опыт - критерий познания. Создаст Маск ракету с двигателями тягой в 4800 т - весь мир снимет перед ним шляпу.
Правда, появится вторая проблема (которая, судя по всему так и осталась нерешенной даже в лунных экспедициях) - как защитить экипаж от убийственной космической радиации вне магнитного поля Земли в полете продолжительностью год +...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:18

Волгарь
Уже сто раз обсуждалось на профильных ресурсах: не могут не потому что "не могут", а потому что "не надо".
Сверхзвуковые пассажирские самолёты тоже не выпускают. И тоже не потому что не могут, а потому что "не нужны" они за такие деньги.
skiffrusspb
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