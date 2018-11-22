Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі

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freeze написав:Глава компании Tesla Илон Маск прогнозирует банктротство концерна в ближайшем будущем. Об этом он заявил в программе Axios на канале HBO. Как рассказал Маск, у автопроизводителя серьезные финансовые проблемы и Tesla несет огромные потери.
Волгарь написав:Техника - несомненно. Но пока американская аэрокосмическая промышленность не способна даже скопировать F-1 тягой 800 т, на которых Сатурн-5 летал к Луне, порождая тем самым массу теорий о том, что высадка человека на Луне - блеф.
и снова сказки ватного леса.. позорище. даже в совке до такого не додумались, чтобы отрицать очевидное, контролировали полет со своих радаров, уже для слабоумных показали фотки посадочных модулей и маршруты роверов, уголковые отражатели, обьяснили все с шевелением флага и т.д. но нет, ватное величие давит на мозг
skiffrusspb написав:Волгарь Уже сто раз обсуждалось на профильных ресурсах: не могут не потому что "не могут", а потому что "не надо". Сверхзвуковые пассажирские самолёты тоже не выпускают. И тоже не потому что не могут, а потому что "не нужны" они за такие деньги.
Ну, что Вы - ПРОСТО НЕ ХОТЯТ. А захотели бы - вмиг создали. Да и то, кто поверит, что невозможно повторить технологии 55-ти летней давности. Тем более в современными станками CNC - снял размеры с СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБРАЗЦА, написал программу, и прямо на дисплее в цвете можно смотреть, как заготовка с микронной точностью превращается в сопло двигателя...
Волгарь Извините, но тут вы вправду совсем не в своей теме. Вы говорите "повторить". А повторить придётся всё - от сплавов и материалов до управляющих систем. И тут мало "сделать железяку такой же формы".
Поставим современную цифровую систему управления? Тогда надо тестировать. А резинки будем ставить старые, каучуковые, или новые - силиконовые? И будем тестировать? А сплавы будем использовать старые, или современные - более термостойкие? И снова тестировать. И так по каждому элементу.
И получим мы новую ракету со старыми характеристиками, затратив намного больше чем просто строить с нуля.
Ну ладно, мы таки решили выбросить миллиарды и построили этого исполина. А как его потом использовать то? Десяток раз вывести 100500 тонн? И сдать в музей? Ой, так ведь и получилось с Сатурном.
Поэтому то Маск и хочет строить модульные системы, которые будут рентабельны и по отдельности. И поэтому, "новый" Сатурн никому не нужен.
Сравнение со сверхзвуковыми самолётами тут очень хорошо подходит. Новые 144-е и Конкорды не строятся, ан как надо стало - 160-е пошли в производство. Но то уже совсем другая тема, военная. А военным на Марсе делать нечего.
Волгарь написав:Техника - несомненно. Но пока американская аэрокосмическая промышленность не способна даже скопировать F-1 тягой 800 т, на которых Сатурн-5 летал к Луне, порождая тем самым массу теорий о том, что высадка человека на Луне - блеф.
и снова сказки ватного леса.. позорище. даже в совке до такого не додумались, чтобы отрицать очевидное, контролировали полет со своих радаров, уже для слабоумных показали фотки посадочных модулей и маршруты роверов, уголковые отражатели, обьяснили все с шевелением флага и т.д. но нет, ватное величие давит на мозг
модернизированная версия ракеты-носителя Сатурн-1, имеющая значительно более мощную вторую ступень, S-IVB. В отличие от более раннего Сатурна-1, ракета-носитель Сатурн-1Б могла вывести командный и служебный отсеки или лунный модуль космического корабля Аполлон на низкую околоземную орбиту. Использовалась для испытаний корабля Аполлон, позднее применялась в программах Скайлэб и «Союз» — «Аполлон».
И чем дольше будут идти разговоры о лунных/марсианских экспедициях на РН, обвешанном десятками двигателей тягой в 100 т, тем больше будет сомнений в существовании F-1 со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я уже писал в споре с Вами о бритве Оккама - если у некоего события есть несколько объяснений, ТО САМОЕ ПРОСТОЕ И ЕСТЬ САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ, Если можно СКОПИРОВАТЬ ранее существовавший РН с 6-ти двигателями, зачем тратя миллиарды, создавать годами новый с 50-ю?