RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Маск назвав, хто буде
першою людиною на Марсі

Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:24

  freeze написав:Глава компании Tesla Илон Маск прогнозирует банктротство концерна в ближайшем будущем. Об этом он заявил в программе Axios на канале HBO. Как рассказал Маск, у автопроизводителя серьезные финансовые проблемы и Tesla несет огромные потери.

https://www.youtube.com/watch?v=tRb6kQE7uYc


не надоело еще? уже и в прибыль вышли
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3572
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1820 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:26

Зображення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22735
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 5105 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:26

  Волгарь написав:Техника - несомненно. Но пока американская аэрокосмическая промышленность не способна даже скопировать F-1 тягой 800 т, на которых Сатурн-5 летал к Луне, порождая тем самым массу теорий о том, что высадка человека на Луне - блеф.


и снова сказки ватного леса.. :mrgreen: позорище. даже в совке до такого не додумались, чтобы отрицать очевидное, контролировали полет со своих радаров, уже для слабоумных показали фотки посадочных модулей и маршруты роверов, уголковые отражатели, обьяснили все с шевелением флага и т.д. но нет, ватное величие давит на мозг :mrgreen:

вы все врети!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3572
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1820 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:29

  skiffrusspb написав:Волгарь
Уже сто раз обсуждалось на профильных ресурсах: не могут не потому что "не могут", а потому что "не надо".
Сверхзвуковые пассажирские самолёты тоже не выпускают. И тоже не потому что не могут, а потому что "не нужны" они за такие деньги.

Ну, что Вы - ПРОСТО НЕ ХОТЯТ. А захотели бы - вмиг создали. Да и то, кто поверит, что невозможно повторить технологии 55-ти летней давности. Тем более в современными станками CNC - снял размеры с СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБРАЗЦА, написал программу, и прямо на дисплее в цвете можно смотреть, как заготовка с микронной точностью превращается в сопло двигателя...
Волгарь
 
Повідомлень: 5723
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:32

  Волгарь написав:Да и то, кто поверит, что невозможно повторить технологии 55-ти летней давности.


ну только такие дети природы вроде вас и могут в такое поверить..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3572
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1820 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:42

Волгарь
Извините, но тут вы вправду совсем не в своей теме.
Вы говорите "повторить". А повторить придётся всё - от сплавов и материалов до управляющих систем. И тут мало "сделать железяку такой же формы".

Поставим современную цифровую систему управления? Тогда надо тестировать.
А резинки будем ставить старые, каучуковые, или новые - силиконовые? И будем тестировать?
А сплавы будем использовать старые, или современные - более термостойкие? И снова тестировать.
И так по каждому элементу.

И получим мы новую ракету со старыми характеристиками, затратив намного больше чем просто строить с нуля.

Ну ладно, мы таки решили выбросить миллиарды и построили этого исполина. А как его потом использовать то? Десяток раз вывести 100500 тонн? И сдать в музей? Ой, так ведь и получилось с Сатурном.

Поэтому то Маск и хочет строить модульные системы, которые будут рентабельны и по отдельности. И поэтому, "новый" Сатурн никому не нужен.

Сравнение со сверхзвуковыми самолётами тут очень хорошо подходит. Новые 144-е и Конкорды не строятся, ан как надо стало - 160-е пошли в производство. Но то уже совсем другая тема, военная. А военным на Марсе делать нечего.
skiffrusspb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 214
З нами з: 28.12.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:46

  trololo написав:
  Волгарь написав:Техника - несомненно. Но пока американская аэрокосмическая промышленность не способна даже скопировать F-1 тягой 800 т, на которых Сатурн-5 летал к Луне, порождая тем самым массу теорий о том, что высадка человека на Луне - блеф.


и снова сказки ватного леса.. :mrgreen: позорище. даже в совке до такого не додумались, чтобы отрицать очевидное, контролировали полет со своих радаров, уже для слабоумных показали фотки посадочных модулей и маршруты роверов, уголковые отражатели, обьяснили все с шевелением флага и т.д. но нет, ватное величие давит на мозг :mrgreen:

вы все врети!

А никто и не сомневается - полет был.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... BD-1%D0%91
«Сатурн-1Б» (англ. Saturn IB) — американская ракета-носитель,
модернизированная версия ракеты-носителя Сатурн-1, имеющая значительно более мощную вторую ступень, S-IVB. В отличие от более раннего Сатурна-1, ракета-носитель Сатурн-1Б могла вывести командный и служебный отсеки или лунный модуль космического корабля Аполлон на низкую околоземную орбиту. Использовалась для испытаний корабля Аполлон, позднее применялась в программах Скайлэб и «Союз» — «Аполлон».

И чем дольше будут идти разговоры о лунных/марсианских экспедициях на РН, обвешанном десятками двигателей тягой в 100 т, тем больше будет сомнений в существовании F-1 со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Я уже писал в споре с Вами о бритве Оккама - если у некоего события есть несколько объяснений, ТО САМОЕ ПРОСТОЕ И ЕСТЬ САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ,
Если можно СКОПИРОВАТЬ ранее существовавший РН с 6-ти двигателями, зачем тратя миллиарды, создавать годами новый с 50-ю?
Волгарь
 
Повідомлень: 5723
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gippo, izmalkov_vladimir, Волгарь і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мер Дніпра назвав три варіанти для будівництва нового...
R2 » П'ят 23 лис, 2018 13:49
2 133
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лис, 2018 00:15
p_a_l
Гройсман назвав терміни відмови від імпортного газу
R2 » Чет 22 лис, 2018 15:36
7 269
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 13:48
0mage0
Зубко назвав найбільш привабливі напрямки для інвестицій...
R2 » Чет 22 лис, 2018 09:33
1 45
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 09:34
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5279)
27.11.2018 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.