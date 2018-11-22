Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі

Додано: Вів 27 лис, 2018 12:42

Волгарь

Извините, но тут вы вправду совсем не в своей теме.

Вы говорите "повторить". А повторить придётся всё - от сплавов и материалов до управляющих систем. И тут мало "сделать железяку такой же формы".



Поставим современную цифровую систему управления? Тогда надо тестировать.

А резинки будем ставить старые, каучуковые, или новые - силиконовые? И будем тестировать?

А сплавы будем использовать старые, или современные - более термостойкие? И снова тестировать.

И так по каждому элементу.



И получим мы новую ракету со старыми характеристиками, затратив намного больше чем просто строить с нуля.



Ну ладно, мы таки решили выбросить миллиарды и построили этого исполина. А как его потом использовать то? Десяток раз вывести 100500 тонн? И сдать в музей? Ой, так ведь и получилось с Сатурном.



Поэтому то Маск и хочет строить модульные системы, которые будут рентабельны и по отдельности. И поэтому, "новый" Сатурн никому не нужен.



Сравнение со сверхзвуковыми самолётами тут очень хорошо подходит. Новые 144-е и Конкорды не строятся, ан как надо стало - 160-е пошли в производство. Но то уже совсем другая тема, военная. А военным на Марсе делать нечего.