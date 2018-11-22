Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі

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locustsucol написав:Да, беда, гугла нет, и вокруг одни расейские нововсти про то что гиперлуп плохой и тесла банкрот. Для обделенных гуглом - Тесла сейчас лидер по производству електрокаров, и уже бобрется за лидерство среди компаний производящих автомобили как таковые, а не как електрокары.
Вы в своем репертуаре, строго по методичкам ))) Гугл в помощь Глава компании Tesla Илон Маск прогнозирует банктротство концерна в ближайшем будущем. Об этом он заявил в программе Axios на канале HBO. Как рассказал Маск, у автопроизводителя серьезные финансовые проблемы и Tesla несет огромные потери.