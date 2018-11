Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі

Додано: Вів 27 лис, 2018 14:05

freeze написав: locustsucol написав: Да, беда, гугла нет, и вокруг одни расейские нововсти про то что гиперлуп плохой и тесла банкрот.

Для обделенных гуглом - Тесла сейчас лидер по производству електрокаров, и уже бобрется за лидерство среди компаний производящих автомобили как таковые, а не как електрокары. Да, беда, гугла нет, и вокруг одни расейские нововсти про то что гиперлуп плохой и тесла банкрот.Для обделенных гуглом - Тесла сейчас лидер по производству електрокаров, и уже бобрется за лидерство среди компаний производящих автомобили как таковые, а не как електрокары.



Вы в своем репертуаре, строго по методичкам )))

Гугл в помощь

Глава компании Tesla Илон Маск прогнозирует банктротство концерна в ближайшем будущем. Об этом он заявил в программе Axios на канале HBO. Как рассказал Маск, у автопроизводителя серьезные финансовые проблемы и Tesla несет огромные потери.



https://www.youtube.com/watch?v=tRb6kQE7uYc Вы в своем репертуаре, строго по методичкам )))Гугл в помощьГлава компании Tesla Илон Маск прогнозирует банктротство концерна в ближайшем будущем. Об этом он заявил в программе Axios на канале HBO. Как рассказал Маск, у автопроизводителя серьезные финансовые проблемы и Tesla несет огромные потери.

Ваш оппонент - жирнючий тролль, но здесь в лужу сели вы."Tesla reallya severe threat of death due to the Model 3".within single-digit weeks".Это не о настоящем - он говорит в прошедшем времени о том, как компания чбанкротом, налаживая процесс производства Model 3.Послушайте внимательно то, что сами же и приаттачили.Или прочитайте здесь текстом: