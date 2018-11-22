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Маск назвав, хто буде
першою людиною на Марсі

Маск назвав, хто буде першою людиною на Марсі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:05

  freeze написав:
  locustsucol написав:Да, беда, гугла нет, и вокруг одни расейские нововсти про то что гиперлуп плохой и тесла банкрот.
Для обделенных гуглом - Тесла сейчас лидер по производству електрокаров, и уже бобрется за лидерство среди компаний производящих автомобили как таковые, а не как електрокары.


Вы в своем репертуаре, строго по методичкам )))
Гугл в помощь
Глава компании Tesla Илон Маск прогнозирует банктротство концерна в ближайшем будущем. Об этом он заявил в программе Axios на канале HBO. Как рассказал Маск, у автопроизводителя серьезные финансовые проблемы и Tesla несет огромные потери.

https://www.youtube.com/watch?v=tRb6kQE7uYc


Ваш оппонент - жирнючий тролль, но здесь в лужу сели вы.

"Tesla really faced a severe threat of death due to the Model 3 production ramp".
"Сame within single-digit weeks".

Это не о настоящем - он говорит в прошедшем времени о том, как компания чуть не стала банкротом, налаживая процесс производства Model 3.

Послушайте внимательно то, что сами же и приаттачили.

Или прочитайте здесь текстом:
https://www.cnbc.com/2018/11/25/elon-mu ... d-die.html
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