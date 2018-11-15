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Westinghouse готова на 100%
забезпечувати українські АЕС...

Westinghouse готова на 100% забезпечувати українські АЕС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 08:35

Westinghouse готова на 100% забезпечувати українські АЕС...

Пропонуємо до обговорення:
Електротехнічна компанія Westinghouse (США) готова повністю забезпечувати ядерним паливом усі українські АЕС.

Дивися повний текст Westinghouse готова на 100% забезпечувати українські АЕС ядерним паливом.
R2
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