Воєнний стан в Україні введено з 14.00 26 листопада.
Дивися повний текст Воєнний стан в Україні введено з 26 листопада - Турчинов.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 11:21
Воєнний стан в Україні введено з 26 листопада - Турчинов
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Дивися повний текст Воєнний стан в Україні введено з 26 листопада - Турчинов.
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