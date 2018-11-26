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Воєнний стан в Україні введено
з 26 листопада - Турчинов

Воєнний стан в Україні введено з 26 листопада - Турчинов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:21

Воєнний стан в Україні введено з 26 листопада - Турчинов

Пропонуємо до обговорення:
Воєнний стан в Україні введено з 14.00 26 листопада.

Дивися повний текст Воєнний стан в Україні введено з 26 листопада - Турчинов.
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