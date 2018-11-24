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Україна купує товарів і послуг
за кордоном більше, ніж...

Україна купує товарів і послуг за кордоном більше, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:25

Україна купує товарів і послуг за кордоном більше, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
За десять місяців цього року Україна імпортувала товарів на 41 мільярд доларів, а експортувала - на 34 з половиною мільярди.

Дивися повний текст Україна купує товарів і послуг за кордоном більше, ніж туди продає.
R2
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