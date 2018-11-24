За десять місяців цього року Україна імпортувала товарів на 41 мільярд доларів, а експортувала - на 34 з половиною мільярди.
Дивися повний текст Україна купує товарів і послуг за кордоном більше, ніж туди продає.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 11:25
Україна купує товарів і послуг за кордоном більше, ніж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна купує товарів і послуг за кордоном більше, ніж туди продає.
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