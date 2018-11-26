RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман про воєнний стан:
підстав для економічної кризи...

Гройсман про воєнний стан: підстав для економічної кризи...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:33

Гройсман про воєнний стан: підстав для економічної кризи...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що уряд зможе виконати всі рішення Ради щодо воєнного стану і підстав для економічної кризи немає.

Дивися повний текст Гройсман про воєнний стан: підстав для економічної кризи немає.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85823
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:33

Сколько помню, за 30 лет ещё ни один премьер не признался публично в экономическом кризисе. Даже когда был полный развал экономики. Должность не позволяет. Поэтому все эти высказывания ничего не стоят и никто этому не верит.
Djus
 
Повідомлень: 122
З нами з: 09.04.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:51

hxbbgaf
Что-то морячки совсем, идут на поводу у рашапропаганды и рассказывают о провокации Украины
В израильской армии солдат попав в плен обязан рассказать все что знает для сохранения своей жизни и здоровья! Возможно это правильное решение вопроса израильской армией.
Molchyn
 
Повідомлень: 398
З нами з: 01.02.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:05

  Djus написав:Сколько помню, за 30 лет ещё ни один премьер не признался публично в экономическом кризисе. Даже когда был полный развал экономики. Должность не позволяет. Поэтому все эти высказывания ничего не стоят и никто этому не верит.


Плохому премьеру всегда папередники и Путин мешают! :mrgreen:
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 744
З нами з: 13.03.15
Подякував: 125 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, Molchyn, skiffrusspb, Кузя, Попаданец і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Воєнний стан введено в 10 областях України 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 26 лис, 2018 21:58
42 4606
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 12:53
Кузя
Якщо воєнний стан: у МВФ прокоментували співпрацю з Україною 1, 2
R2 » Пон 26 лис, 2018 12:21
15 962
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 12:22
nik1
Воєнний стан в Україні введено з 26 листопада - Турчинов
R2 » Вів 27 лис, 2018 11:21
0 23
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 11:21
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5280)
27.11.2018 12:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.