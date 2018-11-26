Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що уряд зможе виконати всі рішення Ради щодо воєнного стану і підстав для економічної кризи немає.
Дивися повний текст Гройсман про воєнний стан: підстав для економічної кризи немає.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 11:33
Гройсман про воєнний стан: підстав для економічної кризи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман про воєнний стан: підстав для економічної кризи немає.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:33
Сколько помню, за 30 лет ещё ни один премьер не признался публично в экономическом кризисе. Даже когда был полный развал экономики. Должность не позволяет. Поэтому все эти высказывания ничего не стоят и никто этому не верит.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:51
hxbbgaf
В израильской армии солдат попав в плен обязан рассказать все что знает для сохранения своей жизни и здоровья! Возможно это правильное решение вопроса израильской армией.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:05
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:25
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:45
"Оснований для роста курса доллара нет..." Помним похожее в 2014-2015 годах.
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