Про це повідомила прес-секретар Державної фіскальної служби України Наталія Непряхіна.
Дивися повний текст Через новий закон в Україну не пустили понад 200 \"єврономерів\".
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:02
Через новий закон в Україну не пустили понад 200...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через новий закон в Україну не пустили понад 200 \"єврономерів\".
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:02
Тобто молдаванин, щоб проїхати на своїй машині через Україну в Польщу має внести заставу за авто??? Верх дебілізму
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:08
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