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Біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві
проходить акція проти...

Біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві проходить акція проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:31

Біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві проходить акція проти...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві біля ТРЦ Ocean Plaza по ул.Антоновича, 176 близько 50 осіб проводять акцію із закликом розірвати відносини з російським бізнесом в Україні.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:31

около 50 человек проводят акцию с призывом разорвать отношения с российским бизнесом в Украине. От кого требуют? От покупателей?
Molchyn
 
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