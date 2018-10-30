У Києві біля ТРЦ Ocean Plaza по ул.Антоновича, 176 близько 50 осіб проводять акцію із закликом розірвати відносини з російським бізнесом в Україні.
Дивися повний текст Біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві проходить акція проти російського бізнесу.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:31
Біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві проходить акція проти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві проходить акція проти російського бізнесу.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:31
около 50 человек проводят акцию с призывом разорвать отношения с российским бизнесом в Украине. От кого требуют? От покупателей?
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