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Міжбанк: долар призупинив зростання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лис, 2018 13:26
Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в секторі долара у вівторок стартували з рівнів попереднього закриття 27,88/27,91 UAH/USD віртуально, без угод.
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