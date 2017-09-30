Про те, як пожвавити інвестиційну активність територіальних громад.
Дивися повний текст Василь Голян: індустрія поводження з відходами.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 14:26
Василь Голян: індустрія поводження з відходами
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Дивися повний текст Василь Голян: індустрія поводження з відходами.
Додано: Вів 27 лис, 2018 14:26
Хватить уже эту лапшу вешать на уши - сколько можно? Коррупцию достаточно убрать и все...
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