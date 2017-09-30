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Василь Голян: індустрія
поводження з відходами

Василь Голян: індустрія поводження з відходами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:26

Василь Голян: індустрія поводження з відходами

Пропонуємо до обговорення:
Про те, як пожвавити інвестиційну активність територіальних громад.

Дивися повний текст Василь Голян: індустрія поводження з відходами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:26

В значительной степени это связано с отсутствием надлежащих стимулов для местного самоуправления по реализации проектов модернизации индустрии обращения с отходами, в частности их утилизации.


Хватить уже эту лапшу вешать на уши - сколько можно? Коррупцию достаточно убрать и все...
Конрад Карлович
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