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Маркарова розповіла про
подальшу співпрацю України з МВФ

Маркарова розповіла про подальшу співпрацю України з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:51

Маркарова розповіла про подальшу співпрацю України з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін активно працює з колегами з Фонду над уваленим бюджетом на 2019 рік.

Дивися повний текст Маркарова розповіла про подальшу співпрацю України з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:51

Откуда вы берётесь, Нам такого министра финансов не нужно. Пускай лучше на себя кредит оформляет . а для Украины кредитов брать не нужно.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:01

Re: Маркарова розповіла про подальшу співпрацю України з МВФ

  -Segey- написав:Пускай лучше на себя кредит оформляет . а для Украины кредитов брать не нужно.

Особливо розумні тоді, хай особисто виплатять за Україну борги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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