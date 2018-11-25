Мінфін активно працює з колегами з Фонду над уваленим бюджетом на 2019 рік.
Дивися повний текст Маркарова розповіла про подальшу співпрацю України з МВФ.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 14:51
Маркарова розповіла про подальшу співпрацю України з МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маркарова розповіла про подальшу співпрацю України з МВФ.
Додано: Вів 27 лис, 2018 14:51
Откуда вы берётесь, Нам такого министра финансов не нужно. Пускай лучше на себя кредит оформляет . а для Украины кредитов брать не нужно.
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:01
Re: Маркарова розповіла про подальшу співпрацю України з МВФ
Особливо розумні тоді, хай особисто виплатять за Україну борги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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