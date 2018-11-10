У Любашівському районі Одеської області розпочала роботу біогазова станція потужністю 1,2 МВт, сировиною для якої слугує винятково кукурудзяний силос.
Дивися повний текст На Одещині запустили біогазову станцію повністю на рослинній сировині.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 14:53
На Одещині запустили біогазову станцію повністю на...
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Дивися повний текст На Одещині запустили біогазову станцію повністю на рослинній сировині.
Додано: Вів 27 лис, 2018 14:53
Единсвенная хорошая новость о Украине и её экономике за последние несколько лет.
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