RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На Одещині запустили біогазову
станцію повністю на...

На Одещині запустили біогазову станцію повністю на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:53

На Одещині запустили біогазову станцію повністю на...

Пропонуємо до обговорення:
У Любашівському районі Одеської області розпочала роботу біогазова станція потужністю 1,2 МВт, сировиною для якої слугує винятково кукурудзяний силос.

Дивися повний текст На Одещині запустили біогазову станцію повністю на рослинній сировині.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85829
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:53

Единсвенная хорошая новость о Украине и её экономике за последние несколько лет.
-Segey-
 
Повідомлень: 68
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Представлено повністю бездротові навушники Xiaomi Mi...
R2 » Суб 10 лис, 2018 09:33
6 609
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 07:58
neviro2006
На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 19 лис, 2018 14:49
36 1080
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 10:40
Джон
Норвегія готова повністю перейти на електромобілі до...
R2 » Чет 22 лис, 2018 19:10
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 19:11
nick_verbowsky

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14082)
27.11.2018 15:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.