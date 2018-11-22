Про це повідомила Оксана Кривенко, глава НКРЕКП.
Дивися повний текст З січня українці платитимуть за електрику за двома договорами.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:05
З січня українці платитимуть за електрику за двома...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З січня українці платитимуть за електрику за двома договорами.
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:05
Так блин разьясните народу как и куда и сколько теперь придется платить???*??
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