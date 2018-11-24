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З січня українці платитимуть
за електрику за двома...

З січня українці платитимуть за електрику за двома...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:05

З січня українці платитимуть за електрику за двома...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Оксана Кривенко, глава НКРЕКП.

Дивися повний текст З січня українці платитимуть за електрику за двома договорами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:05

Так блин разьясните народу как и куда и сколько теперь придется платить???*??
tkachenkoval
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:06

Да вы скоты скожите возрастет ли стоимость киловата??
tkachenkoval
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:44

  tkachenkoval написав:Да вы скоты скожите возрастет ли стоимость киловата??



вы хлевом ошиблись
derbykiev
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:55

Теперь будете платить и за электроэнергию и за доставку.Аналогичную схему по газу проталкивал вовк,ставленник порошенка.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:56

  sena_2008atp написав:Теперь будете платить и за электроэнергию и за доставку.Аналогичную схему по газу проталкивал вовк,ставленник порошенка.

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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:12

  ruvex написав:
  sena_2008atp написав:Теперь будете платить и за электроэнергию и за доставку.Аналогичную схему по газу проталкивал вовк,ставленник порошенка.

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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:53

в начале написано... в два раза....
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:20

  sena_2008atp написав:Теперь будете платить и за электроэнергию и за доставку.Аналогичную схему по газу проталкивал вовк,ставленник порошенка.


Это требования третьего энергопакета ЕС. И закон принят давно. Здесь либо в рашкостан, как было или по новым правилам как в Евросоюзе.
tollyn
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морда
 
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