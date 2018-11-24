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З січня українці платитимуть за електрику за двома...
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:05
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Оксана Кривенко, глава НКРЕКП.
Дивися повний текст З січня українці платитимуть за електрику за двома договорами
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R2
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:05
Так блин разьясните народу как и куда и сколько теперь придется платить???*??
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tkachenkoval
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:06
Да вы скоты скожите возрастет ли стоимость киловата??
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tkachenkoval
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:44
tkachenkoval написав:
Да вы скоты скожите возрастет ли стоимость киловата??
вы хлевом ошиблись
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derbykiev
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:55
Теперь будете платить и за электроэнергию и за доставку.Аналогичную схему по газу проталкивал вовк,ставленник порошенка.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:56
sena_2008atp написав:
Теперь будете платить и за электроэнергию и за доставку.Аналогичную схему по газу проталкивал вовк,ставленник порошенка.
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ruvex
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:12
ruvex написав: sena_2008atp написав:
Теперь будете платить и за электроэнергию и за доставку.Аналогичную схему по газу проталкивал вовк,ставленник порошенка.
Слава Украине!
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jeugen
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:53
в начале написано... в два раза....
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yil56
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:20
sena_2008atp написав:
Теперь будете платить и за электроэнергию и за доставку.Аналогичную схему по газу проталкивал вовк,ставленник порошенка.
Это требования третьего энергопакета ЕС. И закон принят давно. Здесь либо в рашкостан, как было или по новым правилам как в Евросоюзе.
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tollyn
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:23
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морда
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