RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З січня українці платитимуть
за електрику за двома...

З січня українці платитимуть за електрику за двома...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 01:05

  ruvex написав:
  sena_2008atp написав:Теперь будете платить и за электроэнергию и за доставку.Аналогичную схему по газу проталкивал вовк,ставленник порошенка.

Слава Украине!

гaндонам слава!
sergej
 
Повідомлень: 40
З нами з: 07.02.17
Подякував: 226 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків
R2 » Вів 27 лис, 2018 17:03
5 185
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 20:15
noyesnoyes
Українці зможуть дізнатися повну історію автомобіля за...
R2 » Суб 24 лис, 2018 21:05
5 537
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лис, 2018 20:50
freeze
Порахували, скільки українці витрачають на ліки...
R2 » Нед 25 лис, 2018 09:32
5 323
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лис, 2018 16:14
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10503)
28.11.2018 00:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.