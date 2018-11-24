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З січня українці платитимуть за електрику за двома...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лис, 2018 01:05
ruvex написав: sena_2008atp написав:
Теперь будете платить и за электроэнергию и за доставку.Аналогичную схему по газу проталкивал вовк,ставленник порошенка.
Слава Украине!
гaндонам слава!
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sergej
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