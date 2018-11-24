З січня українці платитимуть за електрику за двома...

Додано: Сер 28 лис, 2018 05:19

Задумка верная, но с реализацией это просто какой то маразмЕсли бы было 10 производителей э/э и несколько сетей доставки (или даже одна) и из них можно было бы выбирать то что интереснее - тогда, логично.А так, какое мне дело, как потребителю, до того каким образом та же Киевэнерго доставит мне в квартиру или дом электричествои по какой цене его где то купит? Рынка ведь нет.Может Киевэнерго создаст "дочку" и пустит ток через ее кабеля, а может заключит договор с какой то другой компанией, владеющей электросетями - какая разница для потребителя?Зачемпотребителю договор и два счета с электросетью отдельно, а с производителем э/э - отдельно, когда не выбора, тариф фиксирован и включает стоимость доставки?По этой гнилой логике все пользователи интернета должны платить за две услуги, за интернет-трафик и за кабель, по которому его доставляют до пк - - отдельно,, а в случае мобильного интернета, отдельно за эксплуатацию БС? Но ничего подобного ведь нет - это дело провайдера у кого и по чем он возьмет трафик и как потом он его нам доставит. Дело потребителя только в одном - вовремя платить по договоренной цене.Дело должно обстоять так - я заключаю договор с Киевэнерго, он ищет способ доставить мне по оговоренной цене свои килловатты. Или не заключает договор и я иду к тому, кто сможет меня удовлетворить. Зачем еще договора с кем то, это вообще не моя проблема как потребителя.