З січня українці платитимуть за електрику за двома...
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Задумка верная, но с реализацией это просто какой то маразм
Если бы было 10 производителей э/э и несколько сетей доставки (или даже одна) и из них можно было бы выбирать то что интереснее - тогда, логично. А так, какое мне дело, как потребителю, до того каким образом та же Киевэнерго доставит мне в квартиру или дом электричество по установленной правительством фиксированной цене и по какой цене его где то купит? Рынка ведь нет.
Может Киевэнерго создаст "дочку" и пустит ток через ее кабеля, а может заключит договор с какой то другой компанией, владеющей электросетями - какая разница для потребителя? Зачем сейчас потребителю договор и два счета с электросетью отдельно, а с производителем э/э - отдельно, когда не выбора, тариф фиксирован и включает стоимость доставки? По этой гнилой логике все пользователи интернета должны платить за две услуги, за интернет-трафик и за кабель, по которому его доставляют до пк - - отдельно,, а в случае мобильного интернета, отдельно за эксплуатацию БС? Но ничего подобного ведь нет - это дело провайдера у кого и по чем он возьмет трафик и как потом он его нам доставит. Дело потребителя только в одном - вовремя платить по договоренной цене.
Дело должно обстоять так - я заключаю договор с Киевэнерго, он ищет способ доставить мне по оговоренной цене свои килловатты. Или не заключает договор и я иду к тому, кто сможет меня удовлетворить. Зачем еще договора с кем то, это вообще не моя проблема как потребителя.
У нас в Украине нет рынка электроэнергии и этот новый закон ничего не изменит.
Ахметову и Порошенко нормальные европейские схемы поставки электроэнергии не нужны, тогда не будут работать их схемы, типа Роттердам плюс, и планируемое введение так называемой абонент платы – “платы за воздух”, по выкачиванию денег из потребителей, практически ни за что.
sena_2008atp написав:Теперь будете платить и за электроэнергию и за доставку.Аналогичную схему по газу проталкивал вовк,ставленник порошенка.
Это требования третьего энергопакета ЕС. И закон принят давно. Здесь либо в рашкостан, как было или по новым правилам как в Евросоюзе.
Все, как в Европе, кроме соц. пакета. Прож. минимум + пенсия + мин. зарплата + медицина + обучение, как Африке.
Это даже для бабуль на лавочке слишком)). По сравнению с Африкой, о которой вы пишете,мы просто Монако. В целом в Украине жить совсем неплохо, несмотря на всеобщую зрадофилию. Тем более, что тренд идёт только на улучшение жизни и уж никак не на ухудшение.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
EKO написав:По этой гнилой логике все пользователи интернета должны платить за две услуги, за интернет-трафик и за кабель, по которому его доставляют до пк - - отдельно,, а в случае мобильного интернета, отдельно за эксплуатацию БС?
Кожен провайдер тягне свій кабель, але не кожен енергопостачальник може протягнути свій. Третій енергопакет як раз і регулює такі випадки, коли до постачальника йде тільки одна труба/кабель, і немає фізичної можливості прокласти паралельну альтернативу. Тоді повинна бути можливість, для різних постачальників, надавати свої послуги по одному каналу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...