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З січня українці платитимуть
за електрику за двома...

З січня українці платитимуть за електрику за двома...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 05:19

Задумка верная, но с реализацией это просто какой то маразм :roll:

Если бы было 10 производителей э/э и несколько сетей доставки (или даже одна) и из них можно было бы выбирать то что интереснее - тогда, логично.
А так, какое мне дело, как потребителю, до того каким образом та же Киевэнерго доставит мне в квартиру или дом электричество по установленной правительством фиксированной цене и по какой цене его где то купит? Рынка ведь нет.

Может Киевэнерго создаст "дочку" и пустит ток через ее кабеля, а может заключит договор с какой то другой компанией, владеющей электросетями - какая разница для потребителя?
Зачем сейчас потребителю договор и два счета с электросетью отдельно, а с производителем э/э - отдельно, когда не выбора, тариф фиксирован и включает стоимость доставки?
По этой гнилой логике все пользователи интернета должны платить за две услуги, за интернет-трафик и за кабель, по которому его доставляют до пк - - отдельно,, а в случае мобильного интернета, отдельно за эксплуатацию БС? Но ничего подобного ведь нет - это дело провайдера у кого и по чем он возьмет трафик и как потом он его нам доставит. Дело потребителя только в одном - вовремя платить по договоренной цене.

Дело должно обстоять так - я заключаю договор с Киевэнерго, он ищет способ доставить мне по оговоренной цене свои килловатты. Или не заключает договор и я иду к тому, кто сможет меня удовлетворить. Зачем еще договора с кем то, это вообще не моя проблема как потребителя. :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 06:23

У нас в Украине нет рынка электроэнергии и этот новый закон ничего не изменит.

Ахметову и Порошенко нормальные европейские схемы поставки электроэнергии не нужны, тогда не будут работать их схемы, типа Роттердам плюс, и планируемое введение так называемой абонент платы – “платы за воздух”, по выкачиванию денег из потребителей, практически ни за что.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 07:37

  sena_2008atp написав:Теперь будете платить и за электроэнергию и за доставку.Аналогичную схему по газу проталкивал вовк,ставленник порошенка.

Схема позволяет выход на рынок других поставщиков и уход от монополии. Так что совсем неплохо выходит. А у нас как всегда- "зрада"
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 08:07

  ruvex написав:
  tollyn написав:
  sena_2008atp написав:Теперь будете платить и за электроэнергию и за доставку.Аналогичную схему по газу проталкивал вовк,ставленник порошенка.


Это требования третьего энергопакета ЕС. И закон принят давно. Здесь либо в рашкостан, как было или по новым правилам как в Евросоюзе.


Все, как в Европе, кроме соц. пакета.
Прож. минимум + пенсия + мин. зарплата + медицина + обучение, как Африке.

Это даже для бабуль на лавочке слишком)). По сравнению с Африкой, о которой вы пишете,мы просто Монако. В целом в Украине жить совсем неплохо, несмотря на всеобщую зрадофилию. Тем более, что тренд идёт только на улучшение жизни и уж никак не на ухудшение.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:00

Re: З січня українці платитимуть за електрику за двома...

  EKO написав:По этой гнилой логике все пользователи интернета должны платить за две услуги, за интернет-трафик и за кабель, по которому его доставляют до пк - - отдельно,, а в случае мобильного интернета, отдельно за эксплуатацию БС?

Кожен провайдер тягне свій кабель, але не кожен енергопостачальник може протягнути свій.
Третій енергопакет як раз і регулює такі випадки, коли до постачальника йде тільки одна труба/кабель, і немає фізичної можливості прокласти паралельну альтернативу. Тоді повинна бути можливість, для різних постачальників, надавати свої послуги по одному каналу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:39

тариф не меняется-все по-прежнему-только в квитанции добавится еще одна строчка.
в ней будет добавлен поставщик эл.энергии потребителю а также кто дает эту эл.энергию т.е.-поставщик и распределитель.если переплатил то в квитанции это все будет отражено.не надо паниковать все для потребителя остается по-прежнему пока.
1957vasily
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:39

Как понимаю разделение нужно для того чтобы
1)отдельно оплачивать сети.
2)Отдельно оплачивать электроэнергию (киловаты)

I)Сейчас если пользователь экономит электричество то он мало платит за электроэнергию.

II)А будет:
1)постоянная такса за содержание линии (независимо сколько потребляешь энергии.)
2)И отдельная оплата энергии по счетчику.

Пример телефонный провайдер. В счете отдельно указывается счет за линию и отдельно различные услуги. За линию платишь всегда, даже если не пользуешься услугами.

Думаю и по газу сделают также(если этого еще нет) отдельно оплачивать содержание газовой трубы, отдельно потребленый газ.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:28

  Yura_Gag написав:Как понимаю разделение нужно для того чтобы
1)отдельно оплачивать сети.
2)Отдельно оплачивать электроэнергию (киловаты)

I)Сейчас если пользователь экономит электричество то он мало платит за электроэнергию.

II)А будет:
1)постоянная такса за содержание линии (независимо сколько потребляешь энергии.)
2)И отдельная оплата энергии по счетчику.

Пример телефонный провайдер. В счете отдельно указывается счет за линию и отдельно различные услуги. За линию платишь всегда, даже если не пользуешься услугами.

Думаю и по газу сделают также(если этого еще нет) отдельно оплачивать содержание газовой трубы, отдельно потребленый газ.

Щось десь так. Але, в такому випадку потрібно подавати до суду, адже, якщо моїх кВт/міс пройшло 100, а сусіда - 300. А ми за утримання мереж платимо однаково, хоча і він використовує мережі в 3 разі більше ніж я, а отже і завдає зношування в 3 рази більше. ВТФ?
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:33

Re: З січня українці платитимуть за електрику за двома...

  jeugen написав:А ми за утримання мереж платимо однаково, хоча і він використовує мережі в 3 разі більше ніж я, а отже і завдає зношування в 3 рази більше.

Для електромереж немає такого правила, як і для інших. Зношування від часу набагато сильніше від експлуатаційного, особливо коли немає рухомих частин.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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