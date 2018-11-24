З січня українці платитимуть за електрику за двома...

Монако? Не смешите киевских кур.
Кстати поезда у них запускают получше наших.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:20
Монако? Не смешите киевских кур.
Кстати поезда у них запускают получше наших.
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