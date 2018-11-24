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З січня українці платитимуть
за електрику за двома...

З січня українці платитимуть за електрику за двома...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:20

  SMOKE написав:По сравнению с Африкой, о которой вы пишете,мы просто Монако.

Монако? Не смешите киевских кур.
Кстати поезда у них запускают получше наших.
https://cfts.org.ua/news/2018/11/15/v_afrike_zapustili_pervuyu_vysokoskorostnuyu_zheleznuyu_dorogu_video_50505
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