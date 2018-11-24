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З січня українці платитимуть
за електрику за двома...

З січня українці платитимуть за електрику за двома...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:20

  SMOKE написав:По сравнению с Африкой, о которой вы пишете,мы просто Монако.

Монако? Не смешите киевских кур на бессарабском рынке.
Кстати поезда у них запускают получше наших.
https://cfts.org.ua/news/2018/11/15/v_afrike_zapustili_pervuyu_vysokoskorostnuyu_zheleznuyu_dorogu_video_50505
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:47

  1957vasily написав:тариф не меняется-все по-прежнему-только в квитанции добавится еще одна строчка.
в ней будет добавлен поставщик эл.энергии потребителю а также кто дает эту эл.энергию т.е.-поставщик и распределитель.если переплатил то в квитанции это все будет отражено.не надо паниковать все для потребителя остается по-прежнему пока.

Та нет паники никакой.
Просто вот что написали в статье:
нові договори потрібно укласти:
-Про надання послуг з розподілу електричної енергії споживачу з оператором системи розподілу;

-Про постачання електричної енергії споживачу із обраним електропостачальником або про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (для побутових або малих непобутових споживачів).


и что написали вы:
"все по-прежнему-только в квитанции добавится еще одна строчка".

Это ведь немного не то же самое 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:15

  Yura_Gag написав:Как понимаю разделение нужно для того чтобы
1)отдельно оплачивать сети.
2)Отдельно оплачивать электроэнергию (киловаты)

I)Сейчас если пользователь экономит электричество то он мало платит за электроэнергию.

II)А будет:
1)постоянная такса за содержание линии (независимо сколько потребляешь энергии.)
2)И отдельная оплата энергии по счетчику.

Пример телефонный провайдер. В счете отдельно указывается счет за линию и отдельно различные услуги. За линию платишь всегда, даже если не пользуешься услугами.

Думаю и по газу сделают также(если этого еще нет) отдельно оплачивать содержание газовой трубы, отдельно потребленый газ.


Серьезно?
А с какого такого перепугу потребитель должен оплачивать какой то офшорной частной компании постоянную таксу за содержание линии независимо от того сколько он потребляет или вообще не потребляет? Может он себе солнечные панели на балкон повесил и ему хватает?
Второе. В 90% домов в стране сети построены еще во времена ссср и не за частные деньги. На примере моего дома с 30-летней историей, энергокомпания ни разу внутридомовые кабеля не заменяла, ничего, кроме эл.счетчиков и то частично. Так за что, только что созданной дочке киевэнерго платить постоянную таксу, ведь они не вложили ни одной гривни в сети? Это ж бред.


Тем более это по идиотски выглядит, вспомнив, что, при рынке как в европе, вы можете реально выбирать из разных поставщиков, а у нас в Украине фактическая монополия ДТЭК. Разве сейчас потребитель может выбрать с каким поставщиком заключить договор? Нет.

Эти нововведения возможны только одновременно с демонополизацией и запуском реального рынка услуг по производству и доставке э/э. Иначе это все прямо противоречит законам Украины, ведь запрещено навязывать потребителю услугу. А введение абонплаты "за содержание провала", от которой нельзя отказаться это и есть.
И без запуска рынка с возможностью реально перейти от одного поставщика к другому - чистая коррупция на самом высоком уровне.
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