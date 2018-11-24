З січня українці платитимуть за електрику за двома...

Монако? Не смешите киевских кур на бессарабском рынке.
Кстати поезда у них запускают получше наших.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 13:20
Монако? Не смешите киевских кур на бессарабском рынке.
Кстати поезда у них запускают получше наших.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:47
Та нет паники никакой.
Просто вот что написали в статье:
нові договори потрібно укласти:
-Про надання послуг з розподілу електричної енергії споживачу з оператором системи розподілу;
-Про постачання електричної енергії споживачу із обраним електропостачальником або про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (для побутових або малих непобутових споживачів).
и что написали вы:
"все по-прежнему-только в квитанции добавится еще одна строчка".
Это ведь немного не то же самое
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:15
Серьезно?
А с какого такого перепугу потребитель должен оплачивать какой то офшорной частной компании постоянную таксу за содержание линии независимо от того сколько он потребляет или вообще не потребляет? Может он себе солнечные панели на балкон повесил и ему хватает?
Второе. В 90% домов в стране сети построены еще во времена ссср и не за частные деньги. На примере моего дома с 30-летней историей, энергокомпания ни разу внутридомовые кабеля не заменяла, ничего, кроме эл.счетчиков и то частично. Так за что, только что созданной дочке киевэнерго платить постоянную таксу, ведь они не вложили ни одной гривни в сети? Это ж бред.
Тем более это по идиотски выглядит, вспомнив, что, при рынке как в европе, вы можете реально выбирать из разных поставщиков, а у нас в Украине фактическая монополия ДТЭК. Разве сейчас потребитель может выбрать с каким поставщиком заключить договор? Нет.
Эти нововведения возможны только одновременно с демонополизацией и запуском реального рынка услуг по производству и доставке э/э. Иначе это все прямо противоречит законам Украины, ведь запрещено навязывать потребителю услугу. А введение абонплаты "за содержание провала", от которой нельзя отказаться это и есть.
И без запуска рынка с возможностью реально перейти от одного поставщика к другому - чистая коррупция на самом высоком уровне.
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