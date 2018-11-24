З січня українці платитимуть за електрику за двома...
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1957vasily написав:тариф не меняется-все по-прежнему-только в квитанции добавится еще одна строчка. в ней будет добавлен поставщик эл.энергии потребителю а также кто дает эту эл.энергию т.е.-поставщик и распределитель.если переплатил то в квитанции это все будет отражено.не надо паниковать все для потребителя остается по-прежнему пока.
Та нет паники никакой. Просто вот что написали в статье: новідоговори потрібно укласти: -Про надання послуг з розподілу електричної енергії споживачу з оператором системи розподілу;
-Про постачання електричної енергії споживачу із обраним електропостачальником або про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (для побутових або малих непобутових споживачів).
и что написали вы: "все по-прежнему-только в квитанции добавится еще одна строчка".
Yura_Gag написав:Как понимаю разделение нужно для того чтобы 1)отдельно оплачивать сети. 2)Отдельно оплачивать электроэнергию (киловаты)
I)Сейчас если пользователь экономит электричество то он мало платит за электроэнергию.
II)А будет: 1)постоянная такса за содержание линии (независимо сколько потребляешь энергии.) 2)И отдельная оплата энергии по счетчику.
Пример телефонный провайдер. В счете отдельно указывается счет за линию и отдельно различные услуги. За линию платишь всегда, даже если не пользуешься услугами.
Думаю и по газу сделают также(если этого еще нет) отдельно оплачивать содержание газовой трубы, отдельно потребленый газ.
Серьезно? А с какого такого перепугу потребитель должен оплачивать какой то офшорной частной компании постоянную таксу за содержание линии независимо от того сколько он потребляет или вообще не потребляет? Может он себе солнечные панели на балкон повесил и ему хватает? Второе. В 90% домов в стране сети построены еще во времена ссср и не за частные деньги. На примере моего дома с 30-летней историей, энергокомпания ни разу внутридомовые кабеля не заменяла, ничего, кроме эл.счетчиков и то частично. Так за что, только что созданной дочке киевэнерго платить постоянную таксу, ведь они не вложили ни одной гривни в сети? Это ж бред.
Тем более это по идиотски выглядит, вспомнив, что, при рынке как в европе, вы можете реально выбирать из разных поставщиков, а у нас в Украине фактическая монополия ДТЭК. Разве сейчас потребитель может выбратьс каким поставщиком заключить договор? Нет.
Эти нововведения возможны только одновременно с демонополизацией и запуском реального рынка услуг по производству и доставке э/э. Иначе это все прямо противоречит законам Украины, ведь запрещено навязывать потребителю услугу. А введение абонплаты "за содержание провала", от которой нельзя отказаться это и есть. И без запуска рынка с возможностью реально перейти от одного поставщика к другому - чистая коррупция на самом высоком уровне.
8. Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг укладається шляхом приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, опублікованого в засобах масової інформації та на веб-сайті постачальника, шляхом оплати рахунка, отриманого від постачальника універсальної послуги, або фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії, або підписання заяви-приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.
Для перезаключения договоров не обязательно лично заполнять и отправлять в ДТЭК Киевские электросети предложенный образец заявления присоединения, который вы получили в ноябре вместе со счетом за электроэнергию. Государством предусмотрена упрощенная процедура. Все, что нужно сделать:
Продолжайте пользоваться услугами и своевременно оплачивать счета. Таким образом, вы автоматически присоединитесь к услугам компании - поставщика электроэнергии. ...
yanyura написав:Продолжайте пользоваться услугами и своевременно оплачивать счета. Таким образом, вы автоматически присоединитесь к услугам компании - поставщика электроэнергии. ... https://dtek-kem.com.ua/ru/news/664
Т.е. все бытовые потребители будут автоматически (по закону!) считаться согласными и с таким разделением и с оплатой.
Именно, подобным образом давали разъяснение по старым долгам, если через два года Вы или проживающие в квартире люди начали снова платить, значит вы согласны с условиями размещенными на сайте и подписали договор.
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EKO написав:А с какого такого перепугу потребитель должен оплачивать какой то офшорной частной компании постоянную таксу за содержание линии независимо от того сколько он потребляет или вообще не потребляет?
Так, будем за все так платить: и за воду, и за газ, и за электроэнергию с отоплением. Более того, разницу между квартирными счетчиками и общедомовым будут делить на всех жителей.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання:
Якщо виникає різниця між показаннями вузла комерційного обліку та обсягом гарячої, питної води, визначеним як сума показань вузлів розподільного обліку, така різниця розподіляється відповідно до методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
EKO написав:А с какого такого перепугу потребитель должен оплачивать какой то офшорной частной компании постоянную таксу за содержание линии независимо от того сколько он потребляет или вообще не потребляет?
Так, будем за все так платить: и за воду, и за газ, и за электроэнергию с отоплением. Более того, разницу между квартирными счетчиками и общедомовым будут делить на всех жителей.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання:
Якщо виникає різниця між показаннями вузла комерційного обліку та обсягом гарячої, питної води, визначеним як сума показань вузлів розподільного обліку, така різниця розподіляється відповідно до методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
В таком случае, абонент со счетчиком заплатит условно за свои 10 кубов и за 10 кубов соседа без счетчика по остатку общедомового? А сосед без счетчика заплатит только за 10 кубов из оставшейся суммы общедомового? Тогда выгодно будет снять квартирный счетчик. Еще и на установке-снятии + поверка сэкономить. Удивляюсь какие "умные" твари пишут законы. Хотя помнится где-то читал, что может быть несколько вариантов оплаты. Один из которых, по счетчикам платят согласно показателям, без счетчиков все остальное.
п.с. Даже занимательно интересно, как потом будут платить по такому закону, те кто еще и экономит. Если сейчас в октябре за ЖЕК, не начислена субсидия и оплачено только 10% по дому.
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ruvex написав:абонент со счетчиком заплатит условно за свои 10 кубов и за 10 кубов соседа без счетчика? А сосед без счетчика заплатит только за 10 кубов как все?
4) у разі якщо частина приміщень у будівлі оснащена вузлами розподільного обліку гарячої, питної води, а частина - не оснащена, обсяг відповідної комунальної послуги, спожитий споживачами у приміщеннях, оснащених вузлами розподільного обліку, встановлюється у розмірі, визначеному за допомогою таких вузлів, а загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, питної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби та споживачами у приміщеннях, оснащених вузлами розподільного обліку) розподіляється між споживачами, приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку, пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються такими послугами.