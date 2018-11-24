З січня українці платитимуть за електрику за двома...

Додано: Сер 28 лис, 2018 16:15

Yura_Gag написав: Как понимаю разделение нужно для того чтобы

1)отдельно оплачивать сети.

2)Отдельно оплачивать электроэнергию (киловаты)



I)Сейчас если пользователь экономит электричество то он мало платит за электроэнергию.



II)А будет:

1)постоянная такса за содержание линии (независимо сколько потребляешь энергии.)

2)И отдельная оплата энергии по счетчику.



Пример телефонный провайдер. В счете отдельно указывается счет за линию и отдельно различные услуги. За линию платишь всегда, даже если не пользуешься услугами.



Думаю и по газу сделают также(если этого еще нет) отдельно оплачивать содержание газовой трубы, отдельно потребленый газ. Как понимаю разделение нужно для того чтобы1)отдельно оплачивать сети.2)Отдельно оплачивать электроэнергию (киловаты)I)Сейчас если пользователь экономит электричество то он мало платит за электроэнергию.II)А будет:1)(независимо сколько потребляешь энергии.)2)И отдельная оплата энергии по счетчику.Пример телефонный провайдер. В счете отдельно указывается счет за линию и отдельно различные услуги. За линиюуслугами.Думаю и по газу сделают также(если этого еще нет) отдельно оплачивать содержание газовой трубы, отдельно потребленый газ.

одновременно

Серьезно?А с какого такого перепугу потребитель должен оплачивать какой то офшорной частной компаниинезависимо от того сколько он потребляет или вообще не потребляет? Может он себе солнечные панели на балкон повесил и ему хватает?Второе. В 90% домов в стране сети построены еще во времена ссср и не за частные деньги. На примере моего дома с 30-летней историей, энергокомпания ни разу внутридомовые кабеля не заменяла,, кроме эл.счетчиков и то частично. Так за что,созданной дочке киевэнерго платить постоянную таксу, ведь они не вложили ни одной гривни в сети? Это ж бред.Тем более это по идиотски выглядит, вспомнив, что, при рынке как в европе, вы можете реально выбирать из разных поставщиков, а у нас в Украине фактическая монополия ДТЭК. Разве сейчас потребитель можетзаключить договор? Нет.Эти нововведения возможны толькос демонополизацией и запуском реального рынка услуг по производству и доставке э/э. Иначе это все прямо противоречит законам Украины, ведь запрещено навязывать потребителю услугу. А введение абонплаты "за содержание провала", от которой нельзя отказаться это и есть.И без запуска рынка с возможностью реально перейти от одного поставщика к другому - чистая коррупция на самом высоком уровне.