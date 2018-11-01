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З січня українці платитимуть за електрику за двома...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:31
lapay написав: warlamp написав:
Пока нет рынка вся эта возня с разделением на оператора и поставщика выглядит просто как завуалированное поднятие тарифа. Вот в Германии действительно рынок электроэнергии - 1150 провайдеров электричества и 15000 тарифов!
Тільки треба додати, що там і електроенергія коштує дорожче. Нема регулювання (ринок) - ціни поповзуть вгору, до рівня наших європейських сусідів.
Да, это как раз тот случай, когда рынок не смог отрегулировать цены - киловатт в Германии стоит 30 евроцентов.
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