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З січня українці платитимуть
за електрику за двома...

З січня українці платитимуть за електрику за двома...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:31

  lapay написав:
  warlamp написав:Пока нет рынка вся эта возня с разделением на оператора и поставщика выглядит просто как завуалированное поднятие тарифа. Вот в Германии действительно рынок электроэнергии - 1150 провайдеров электричества и 15000 тарифов!

Тільки треба додати, що там і електроенергія коштує дорожче. Нема регулювання (ринок) - ціни поповзуть вгору, до рівня наших європейських сусідів.


Да, это как раз тот случай, когда рынок не смог отрегулировать цены - киловатт в Германии стоит 30 евроцентов.
warlamp
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