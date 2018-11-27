З січня українці платитимуть за електрику за двома...

sal написав: SMOKE написав:
тренд идёт только на улучшение жизни и уж никак не на ухудшение.
Что именно улучшается? и ничего не ухудшается..
Наші підприємства нарешті відновили свій заробіток в валюті до рівня довоєнного. Ціни на товарі в магазині в валюті вже зрівнялись з рівнем довоєнного.
А з/п у більшості населення зросла, але в гривні. В валюті краще не рахувати...
І тапер ми бачемо перспективи, як "дядя" ще може збільшити свій заробіток.
Зараз мене цікавить - чим думають люди, коли йдуть на роботу з місячною з/п в розмірі до 8 000грн/міс і без можливості щось звід-ти вкрасти?