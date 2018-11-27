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З січня українці платитимуть
за електрику за двома...

З січня українці платитимуть за електрику за двома...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:31

  lapay написав:
  warlamp написав:Пока нет рынка вся эта возня с разделением на оператора и поставщика выглядит просто как завуалированное поднятие тарифа. Вот в Германии действительно рынок электроэнергии - 1150 провайдеров электричества и 15000 тарифов!

Тільки треба додати, що там і електроенергія коштує дорожче. Нема регулювання (ринок) - ціни поповзуть вгору, до рівня наших європейських сусідів.


Да, это как раз тот случай, когда рынок не смог отрегулировать цены - киловатт в Германии стоит 30 евроцентов.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:46

Re: в/на лавочке

  SMOKE написав:тренд идёт только на улучшение жизни и уж никак не на ухудшение.

Что именно улучшается? и ничего не ухудшается..
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:19

  sal написав:
  SMOKE написав:тренд идёт только на улучшение жизни и уж никак не на ухудшение.

Что именно улучшается? и ничего не ухудшается..

Наші підприємства нарешті відновили свій заробіток в валюті до рівня довоєнного. Ціни на товарі в магазині в валюті вже зрівнялись з рівнем довоєнного.
А з/п у більшості населення зросла, але в гривні. В валюті краще не рахувати... :twisted:
І тапер ми бачемо перспективи, як "дядя" ще може збільшити свій заробіток.
Зараз мене цікавить - чим думають люди, коли йдуть на роботу з місячною з/п в розмірі до 8 000грн/міс і без можливості щось звід-ти вкрасти?
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:24

Re: З січня українці платитимуть за електрику за двома...

Что это значит по сути.
Тот кто меньше потребляет, будет оплачивать э/э по более высокому тарифу.

П.С.
Но сейчас было наоборот вроде. Был более низкий тариф до 100 кВт*ч.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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