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З січня українці платитимуть за електрику за двома...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:31
lapay написав: warlamp написав:
Пока нет рынка вся эта возня с разделением на оператора и поставщика выглядит просто как завуалированное поднятие тарифа. Вот в Германии действительно рынок электроэнергии - 1150 провайдеров электричества и 15000 тарифов!
Тільки треба додати, що там і електроенергія коштує дорожче. Нема регулювання (ринок) - ціни поповзуть вгору, до рівня наших європейських сусідів.
Да, это как раз тот случай, когда рынок не смог отрегулировать цены - киловатт в Германии стоит 30 евроцентов.
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warlamp
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:46
SMOKE написав:
тренд идёт только на улучшение жизни и уж никак не на ухудшение.
Что именно улучшается? и ничего не ухудшается..
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sal
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:19
sal написав: SMOKE написав:
тренд идёт только на улучшение жизни и уж никак не на ухудшение.
Что именно улучшается? и ничего не ухудшается..
Наші підприємства нарешті відновили свій заробіток в валюті до рівня довоєнного. Ціни на товарі в магазині в валюті вже зрівнялись з рівнем довоєнного.
А з/п у більшості населення зросла, але в гривні. В валюті краще не рахувати...
І тапер ми бачемо перспективи, як "дядя" ще може збільшити свій заробіток.
Зараз мене цікавить - чим думають люди, коли йдуть на роботу з місячною з/п в розмірі до 8 000грн/міс і без можливості щось звід-ти вкрасти?
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jeugen
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:24
Что это значит по сути.
Тот кто меньше потребляет, будет оплачивать э/э по более высокому тарифу.
П.С.
Но сейчас было наоборот вроде. Был более низкий тариф до 100 кВт*ч.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:02
насколько я понимаю, чтобы появился хотя бы второй поставщик, как раз и нужно отделить провайдера от самой поставки. это все же не инет, где каждый провайдер проложил свои линии. и как я понял, пока цена поставки будет пропорционально потреблению, потому что идею фиксированной цены забраковали когда подобные разговоры велись по газу.
у нас например гор.воду и отопление поставляет не Киевэнерго, а Еврореконструкция, и у них дела получше. вода не пропадала на лето, тарифы чуть ниже. Причем они агитировали перейти тем, у кого есть возможность. Некоторые дома объективно ближе - потерь меньше. Плюс чем больше абонентов тем еще можно снизить тарифы ибо у рыжего они завышены. но это нужно 50%+1 согласия жителей. если инициатива годная и хотя бы половина в доме - адекваты, то это не так сложно.
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