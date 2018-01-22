Про це повідомила аналітик компанії Євгенія Ахтирко.
Дивися повний текст Concorde Capital спрогнозував курс гривні на кінець 2018.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:07
Concorde Capital спрогнозував курс гривні на кінець 2018
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Concorde Capital спрогнозував курс гривні на кінець 2018.
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:14
Re: Concorde Capital спрогнозував курс гривні на кінець 2018
28,5-29.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:01
Re: Concorde Capital спрогнозував курс гривні на кінець 2018
Если Мой пост удалили - Зуб дают?
Значит не дают, значит опять врут
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