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Concorde Capital спрогнозував
курс гривні на кінець 2018

Concorde Capital спрогнозував курс гривні на кінець 2018
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:07

Concorde Capital спрогнозував курс гривні на кінець 2018

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила аналітик компанії Євгенія Ахтирко.

Дивися повний текст Concorde Capital спрогнозував курс гривні на кінець 2018.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:14

Re: Concorde Capital спрогнозував курс гривні на кінець 2018

28,5-29.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:40

А как же 2,5 ярда от МВФ? :shock:
Ratatui
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