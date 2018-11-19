RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Приватбанку розповіли,
як працюватимуть під час...

У Приватбанку розповіли, як працюватимуть під час...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:57

У Приватбанку розповіли, як працюватимуть під час...

Пропонуємо до обговорення:
Банк забезпечує безперебійне проведення платежів, інкасації та поповнення банкоматних і термінальних мереж.

Дивися повний текст У Приватбанку розповіли, як працюватимуть під час воєнного стану.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85832
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:57

Банкоматов Приватовских рабочих сегодня не видел - всюду надпись про техн.причины неработы. В отделении через кассу снять грн можно выстояв очередь. юсд в кассах нет.
-rx-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 337
З нами з: 12.05.16
Подякував: 47 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tollyn і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У КМДА розповіли, наскільки готова техніка до зими в Києві
R2 » Пон 19 лис, 2018 11:30
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 11:31
tigr-uu
У Мінрегіонбуді розповіли, хто відповість за борги Сміли
R2 » П'ят 16 лис, 2018 20:05
3 232
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 23:23
BlackFedor
У Ахметова розповіли, якою буде ціна на вугілля після...
R2 » П'ят 16 лис, 2018 01:45
2 145
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 09:55
cisukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14811)
27.11.2018 17:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.