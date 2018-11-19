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Дивися повний текст У Приватбанку розповіли, як працюватимуть під час воєнного стану.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:57
У Приватбанку розповіли, як працюватимуть під час...
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Дивися повний текст У Приватбанку розповіли, як працюватимуть під час воєнного стану.
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:57
Банкоматов Приватовских рабочих сегодня не видел - всюду надпись про техн.причины неработы. В отделении через кассу снять грн можно выстояв очередь. юсд в кассах нет.
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