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Українці зможуть заробляти
на дахах своїх будинків

Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:03

Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з'явилися сонячні батареї потужністю 370 Ватт при розмірі близько 2 м².

Дивися повний текст Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:03

600 долл получается стоит вся система на 10 квт? (если 5 лет окупаемость.)
по моему развод
georgizark
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