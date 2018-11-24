В Україні з'явилися сонячні батареї потужністю 370 Ватт при розмірі близько 2 м².
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:03
Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків.
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:03
600 долл получается стоит вся система на 10 квт? (если 5 лет окупаемость.)
по моему развод
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