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Українці зможуть заробляти
на дахах своїх будинків

Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:03

Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з'явилися сонячні батареї потужністю 370 Ватт при розмірі близько 2 м².

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:03

600 долл получается стоит вся система на 10 квт? (если 5 лет окупаемость.)
по моему развод
georgizark
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:57

Обычная рекламная статья с притянутыми за уши цифрами.
Но главное - украинский бизнесмен Вадим Ермолаев первыми импортировал эти дорогие панели. Не изготовил, а купил за валюту. Есть чем гордиться.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:40

Главное то, что ты чудило ничего не импортировал )
movex_com_ua
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:49

Продают нам по 1.70грн/кВтЧ, а покупают по 0,55грн/кВтЧ ? Вроде было выгоднее продавать, чем покупать? Что-то изменилось в расценках?
-rx-
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:15

Так, zloy_ukr, ви прави, мало б бути у "Реклама" а не "Актуально": якщо порівнювати з холодильником, то за рік, а не макс теоретичну потужність з середнім показником. Де вони знайшли будинок з витратами 100 квт/міс взимку?
noyesnoyes
 
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