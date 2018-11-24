В Україні з'явилися сонячні батареї потужністю 370 Ватт при розмірі близько 2 м².
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:03
Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків
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Дивися повний текст Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків.
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:03
600 долл получается стоит вся система на 10 квт? (если 5 лет окупаемость.)
по моему развод
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:57
Обычная рекламная статья с притянутыми за уши цифрами.
Но главное - украинский бизнесмен Вадим Ермолаев первыми импортировал эти дорогие панели. Не изготовил, а купил за валюту. Есть чем гордиться.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:49
Продают нам по 1.70грн/кВтЧ, а покупают по 0,55грн/кВтЧ ? Вроде было выгоднее продавать, чем покупать? Что-то изменилось в расценках?
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:15
Так, zloy_ukr, ви прави, мало б бути у "Реклама" а не "Актуально": якщо порівнювати з холодильником, то за рік, а не макс теоретичну потужність з середнім показником. Де вони знайшли будинок з витратами 100 квт/міс взимку?
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