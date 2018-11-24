Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків

Додано: Вів 27 лис, 2018 17:57

Обычная рекламная статья с притянутыми за уши цифрами.

Но главное - украинский бизнесмен Вадим Ермолаев первыми импортировал эти дорогие панели. Не изготовил, а купил за валюту. Есть чем гордиться.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!