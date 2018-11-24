Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:57

Все это проделки ЕБРР. Кучка приближенных осваивает кредиты, пропихивает зеленые тарифы, а гражданам в виде конфетки рассказывают как заработать. Любой бизнес считается от стоимости кредита для этогогражданина. Так вот посчитайте панели в рамках кредитных ресурсов для пересичного и станет понятно, что это тянет на хобби. Один едет на рыбалку, другой на экскурсию, третий строит дома зеленую энергетику.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:22

  nik1 написав:Все это проделки ЕБРР. Кучка приближенных осваивает кредиты, пропихивает зеленые тарифы, а гражданам в виде конфетки рассказывают как заработать. Любой бизнес считается от стоимости кредита для этогогражданина. Так вот посчитайте панели в рамках кредитных ресурсов для пересичного и станет понятно, что это тянет на хобби. Один едет на рыбалку, другой на экскурсию, третий строит дома зеленую энергетику.

Все це так, але в розвинених країнах все робиться саме так. Як приклад - в США заборонено ремонтувати дім людям без довідки про кваліфікацію в виконанні цих робіт.
Все робиться плавно. Спочатку надається можливість та створюються умови та правильна інформаційна політика, а потім і споживачів потрохи підтягують.
Таким же чином у нас запустили мобільний зв*язок. Чи всі зараз задоволені наявністтю мобільного? Мабуть так, особливо у відпустці, коли телефонують по робочим питанням, які дуже Вам потрібні в Єгипті при ол-інклюзіві.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:03

Это для кого статья? Стоимость 10 квт станции 5-7 тыс евро. Какие 5 лет окупаемости??? Автор за свет 2700 гривен в мес. платит??? У меня в частном доме с постоянно включенным бойлером, светом и др.техникой от силы 600-700 гр/мес набегает. Окупаемость лет 20-25 (при условии, что не надо менять аккумуляторы и обслуживать).
supply_m
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